У Єврокомісії заявили, що не планують заморожувати фінансування для України через ситуацію з НАБУ та САП

Європейський Союз не планує заморожувати фінансування для України через ситуацію щодо НАБУ та САП. Про це журналістам сказав речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.



«Закон (схвалений сьогодні Верховною Радою – ред.) вирішує ключові виклики незалежності НАБУ та САП. Однак нам ще треба ознайомитися з остаточним текстом. Дозвольте мені підкреслити, що це не кінець процесу. Вступ України до ЄС вимагатиме постійних зусиль для гарантування міцної здатності боротися з корупцією та поваги до верховенства права. Ми очікуємо, що Україна швидко виконає ці зобов’язання. Ми продовжуємо уважно стежити за цим питанням і залишаємося відкритими до підтримки України в цьому процесі», – заявив речник.

Водночас він зауважив, що послання з боку Євросоюзу залишається чітким – «Україна повинна спиратися на свій міцний фундамент як майбутня держава-член і повинна зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями верховенства права в Україні».



Мерсьє заявив, що Євросоюз не планує припиняти фінансування України.

«Жодних планів щодо заморожування фінансування України з боку ЄС не існує. Зараз важливо те, що Україна має незалежні антикорупційні органи і впроваджує необхідні реформи для дотримання принципів верховенства права», – додав він.

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Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

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Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



