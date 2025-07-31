Берлін про схвалення Радою закону щодо НАБУ та САП: «це необхідний крок до повернення втраченої довіри»

У Німеччині відреагували на ухвалення Верховної Радою закону щодо НАБУ та САП, назвавши це позитивним і необхідним кроком до повернення втраченої довіри.
«Голосування парламенту за відновлення незалежності антикорупційних органів було позитивним і необхідним кроком до повернення втраченої довіри. Тепер мають відбутися подальші реформи у боротьбі з корупцією», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини, оприлюдненому в соцмережі Х.
Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.
Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.
Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.
Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. Як це було
Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Форум