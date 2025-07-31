Берлін про схвалення Радою закону щодо НАБУ та САП: «це необхідний крок до повернення втраченої довіри»

У Німеччині відреагували на ухвалення Верховної Радою закону щодо НАБУ та САП, назвавши це позитивним і необхідним кроком до повернення втраченої довіри.



«Голосування парламенту за відновлення незалежності антикорупційних органів було позитивним і необхідним кроком до повернення втраченої довіри. Тепер мають відбутися подальші реформи у боротьбі з корупцією», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини, оприлюдненому в соцмережі Х.

Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

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Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.