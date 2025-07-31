Посли G7 в Україні вітають схвалення нового закону щодо НАБУ і САП

Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Ми вітаємо відновлення незалежності НАБУ і САП, ініційоване Володимиром Зеленським та оперативно ухвалене Верховною Радою – це необхідний і важливий крок для збереження єдності, довіри до системи врядування України та покращення бізнес-клімату», – йдеться у повідомленні послів у соцмережі Х.

У G7 також висловили повагу народу України «за незмінну відданість захисту незалежності антикорупційних інституцій і просуванню важливих реформ».

Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.

Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

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Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



