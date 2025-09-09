Гляньте в дзеркало історії. Який зв'язок між Другою світовою війною і членством України в ЄС?

(Рубрика «Точка зору»)

Коли говорять про витоки Європейського Союзу, то часто згадують економічну складову і те, що ЄС хотів промислово об’єднатися, коли в 1951 році було сформовано Європейське Співтовариство вугілля і сталі.

Насправді, ні.

Не економічні причини були рушієм створення прообразу Євросоюзу. Першопричиною все ж було прагнення загоїти рани в Європі, пошрамованої Другою світовою війною. Зробити так, щоб країни старого континенту, звідки почалися дві світові війни, більше ніколи не воювали одна з одною.

Навіть вугілля і сталь – це про стратегічні ресурси, без яких неможливе функціонування «воєнної машини» будь-якого агресора на той час.

Нобелівську премію миру дали Євросоюзу в 2012 році саме як успішному «замирювальному» проєкту.

…Колись, коли канцлером Німеччини був ще Герхард Шредер (до того як він пізніше пішов працювати на російську енергетику), на 9 травня на початку нульових уряд в Берліні видав заяву-звернення до України, в якому сказав про її жертви в Другій світовій війні, а наприкінці було речення, що, мовляв, ми зустрінемося з Україною «в об’єднаному, спільному європейському домі».

Вже тоді стало зрозуміло, що сучасна Німеччина бачить у членстві України в ЄС і спокуту власних гріхів за те, що саме вона розпочала Другу світову війну.

Це почуття провини рухає й сучасними німцями донині і Німеччина зараз твердо підтримує європейське майбутнє України.

Українські жертви Другої світової

А мати докори сумління за Другу світову і хотіти якось компенсувати Україні ті жертви членством вже незалежної України в ЄС, і справді є за що.

Вся без винятку територія України була під окупацією (для порівняння: під німецькою окупацією було десь 5% території сучасної Росії).

В Україні велися одні з найкровопролитніших боїв і була колосальна руйнація.

За даним Українського інституту національної пам’яті, сукупні людські втрати на території України впродовж 1939–1945 років, враховуючи військових і цивільних, оцінюють у 8–10 мільйонів осіб. З них понад 5 мільйонів цивільних.

Плюс три-чотири мільйони військових. Знищені були 28 тисяч українських сіл та 800 міст.

Тому Україна була однією з найбільших жертв Другої світової війни Загалом же з 1941 до 1945 роки, враховуючи тих, хто загинув від рук обох режимів, був вивезений на примусові роботи, репресований або ж депортований, населення України зменшилося із майже 41 мільйона до 27 мільйонів.Було зруйновано майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл, вивезено 550 промислових підприємств, незліченну кількість історичних цінностей. Україна в результаті Другої світової війни зазнала матеріальних втрат у розмірі понад 45% від збитку усього СРСР і нині вже незалежна Україна заслуговує на право бути в спільному європейському домі – і з огляду на історію, і з огляду на сучасну війну, яку веде проти неї вже понад три з половиною роки агресивна Росія.

А хто ж на заваді?

Нині твердо не дає добро на майбутнє членство України в ЄС Угорщина під проводом прем'єра Віктора Орбана.

Вже могли відкрити перші переговорні кластери для ЄС, але наразі Будапешт вперся – ні і все! Після референдуму (95 % проти вступу України до ЄС) більшість оглядачів вважає, що позиція Угорщини не зміниться до парламентських виборів у квітні 2026 року.

Давайте поглянемо на цю проблему з точки зору Другої світової.

Чи не мав би і в Угорщини бути «комплекс історичної вини» перед Україною?

По-перше, Угорщина була союзницею Гітлера і там існував пронацистський режим Міклоша Горті.

По-друге, Угорщина напала на Карпатську Україну в ніч на 14 березня 1939 року, щоб захопити цю територію. Напад стався з дозволу Гітлера і призвів до окупації Карпатської України, що супроводжувалася жорстоким терором проти українців.

Опір «Карпатської Січі» був придушений, але окремі сутички тривали до січня 1940 року.

Не важко помітити, що напад Угорщини і окупація Закарпаття сталося за пів року до офіційного початку Другої світової.

Дехто з українських істориків вважає, що для України Друга світова почалася саме з нападу Угорщини на Карпатську Україну, а не з нападу Німеччини на Польщу у вересні 1939 року.

Виходячи з цієї точки зору, Угорщина в історичному плані завинила перед Україною і не мала би нині створювати перешкоди для євроінтеграції України, а мала би брати приклад спокути історичних гріхів з Німеччини.

Тепер до Словаччини. І хоча нині після зустрічі в Ужгороді з українським керівництвом словацький прем’єр Роберт Фіцо ніби зняв застереження щодо членства України в ЄС, але так само Братиславу могло би підштовхувати і почуття провини за минуле.

Адже в часи Другої світової Словаччина була союзницею Гітлера – тривало це до 1944 року коли спалахнуло Словацьке національне повстання.

А до цього, 24 листопада 1940 року Словаччина офіційно стала частиною «Вісі», а її авторитарний правитель Йозеф Тісо був союзником Третього Рейху.

А за понад рік до цього, 1 вересня 1939 року, словацькі війська – польова армія «Бернолак» кількістю в 50 тисяч вояків – увійшла до південних районів Польщі для прикриття південного флангу при німецькому наступі на Польщу.

ЄС і виник саме для подолання ворожнечі і наслідків Другої світової війни. Щоб «Ніколи знову!»

Операція була успішною, бо словаки надійно прикрили фланг для гітлерівців і при цьому майже не зазнали жертв, як також і опору з польського боку...

До чого це все?

Та до того, що перед тим як розганяти скепсис щодо законності українських вимог щодо членства в ЄС, ті, хто це робить, могли би глянути в дзеркало історії і подивитись, чи на праведному боці були вони в часи перед і під час Другої світової?

І пам’ятати, що Європейський Союз зі своїми інституційними попередниками і виник саме для подолання ворожнечі і наслідків Другої світової війни. Щоб «Ніколи знову!»

А також, як нагадують в Києві, нині українці на фронтах захищають не лише власну державність і право бути вільним європейським народом в сім’ї таких же націй, але захищають і Європу – щоб війна не пришла до тих же Угорщини зі Словаччиною.

Щоб знову ж таки – «Ніколи знову!»

Ростислав Хотин – журналіст, міжнародний оглядач Радіо Свобода

