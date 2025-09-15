Уряд схвалив проєкт держбюджету-2026 і передасть його для розгляду до Ради

Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік і передасть його для розгляду до Верховної Ради, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.



За її словами, видатки держбюджету становлять 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025), доходи – 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головним пріоритетом бюджету Свириденко назвала безпеку і оборону, соціальну стійкість.

«Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів. Оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року)», – написала вона у телеграмі.

Окремо прем’єр-міністерка зазначила, що на виробництво зброї у проєкті держбюджету передбачені щонайменше 44,3 млрд грн – на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Минулого тижня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування, оскільки «активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення».

У серпні міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що потреба України в зовнішньому фінансуванні складає 45 мільярдів доларів, ця сума включає дефіцит бюджету та видатки на погашення зовнішніх боргів.

За даними Міністерства фінансів, до державного бюджету України вже надійшло девʼять траншів у рамках чинної програми розширеного фінансування МВФ загальним обсягом близько 10,6 млрд доларів із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023-2027 років. З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною джерелом фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу і США, додали в Мінфіні.