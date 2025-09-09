Україна офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму – Свириденко

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, яка 9 вересня провела зустріч із місією МВФ, що протягом останнього тижня працювала в Києві.

«Україна пройшла рекордні вісім переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення», – написала Свириденко у телеграмі.

«Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років», – додала вона.

За словами прем’єрки, сторони домовилися продовжити консультації між командами в наступні місяці, «щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року».

Свириденко не уточнила, скільки коштів уряд прагнутиме отримати в рамках нової програми.

За даними Міністерства фінансів, до державного бюджету України вже надійшло девʼять траншів у рамках чинної програми розширеного фінансування МВФ загальним обсягом близько 10,6 млрд доларів із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023-2027 років. З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною джерелом фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу і США, додали в Мінфіні.