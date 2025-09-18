«Це нечесна гра зі США»: Трамп обурився, що деякі країни ЄС далі купують нафту з РФ

Президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером 18 вересня обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії на тлі його власних зусиль зупинити такі відносини.

«Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто – Росія піде на врегулювання (у війні, яку вона веде проти України – ред.). І ціна на нафту значно знизилася, знаєте, ми її сильно знизили. Ми бурили й виробляли більше нафти, ніж будь-хто інший у світі. Ми робили багато. Але мені було прикро це бачити. І прем’єр-міністру також було прикро це бачити. І це був не він, а інші країни. І так не можна робити. Це нечесна гра зі Сполученими Штатами, і ми не можемо цього допустити», – сказав Дональд Трамп.

Він додав, що «готовий робити інші кроки, але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії».

«Викликом для Європи» назвав купівлю нафти в Росії також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Є низка європейських країн, які надто залежать від енергії з Росії... Є одна-дві країни, я думаю, яким справді варто ще раз переглянути питання енергетики. Єдиної чарівної формули тут немає. Ми повинні мати ширший набір санкцій, які ми вже запроваджували кілька разів, працюючи разом з Європою та Сполученими Штатами», – наголосив Стармер.

Обидва лідери не назвали конкретно, які саме країни мають на увазі.

Найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом «Дружба» – транзитом через територію України.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».