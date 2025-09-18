Угорщина не змінила свою позицію щодо відмови від російського палива – міністр

Угорщина, як і раніше, виступає проти відмови від російських викопних видів палива швидше, ніж планувалося, заявила в четвер міністерка охорони навколишнього середовища Аніко Райш.

«Я думаю, ви знаєте нашу позицію. Ми є однією з небагатьох країн у регіоні, що не мають виходу до моря. Наша позиція завжди базувалася на енергетичній безпеці Угорщини», – сказала журналістам Райш, яку цитує агенція Reuters.

Вона відповідала на запитання, чи підтримає Угорщина швидше припинення використання російських викопних палив або додаткові санкції щодо нафти та газу.

«Ми знаємо, що перед нами стоять важливі завдання, але давайте не будемо мріяти», – додала угорська міністерка.

Від моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Європа намагалася звільнитися від залежності від РФ у постачанні енергоносіїв. Європейська комісія запропонувала законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до ЄС до 1 січня 2028 року.

Водночас Угорщина і Словаччина, лідери яких мають тісні зв’язки з Кремлем, продовжують імпортувати російські енергопродукти, незважаючи на кроки ЄС щодо диверсифікації.



