Повітряні сили повідомили про влучання ракет і БпЛА після нічної атаки РФ

Російські військові в ніч проти 23 вересня атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і 115 безпілотниками, близько 60 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.