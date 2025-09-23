Доступність посилання

Унаслідок нічних ударів РФ у Запоріжжі є загиблий – влада

Наслідки російської атаки по Запоріжжю, 22 вересня 2025 року
Наслідки російської атаки по Запоріжжю, 22 вересня 2025 року

Одна людина загинула внаслідок здійсненної вночі 23 вересня російської атаки на Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Росіяни вночі авіабомбами ударили по обласному центру. Влучили в приватну забудову та об’єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали з-під завалів», – ідеться в повідомленні.

Російські військові постійно піддають Запоріжжя обстрілам, унаслідок попереднього, здійсненого в ніч на 22 вересня, в обласному центрі загинули троє людей, зазнали поранень четверо, в тому яислі підліток.

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня засудив чергові російські удари по Україні, зокрема по Запоріжжю.

«Вже фактично починає роботу Генеральна асамблея ООН: лідери збиратимуться в Нью-Йорку. І це вже вчетверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства і війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

