Унаслідок нічних ударів РФ у Запоріжжі є загиблий – влада

Одна людина загинула внаслідок здійсненної вночі 23 вересня російської атаки на Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Росіяни вночі авіабомбами ударили по обласному центру. Влучили в приватну забудову та об’єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали з-під завалів», – ідеться в повідомленні.

Російські військові постійно піддають Запоріжжя обстрілам, унаслідок попереднього, здійсненого в ніч на 22 вересня, в обласному центрі загинули троє людей, зазнали поранень четверо, в тому яислі підліток.

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня засудив чергові російські удари по Україні, зокрема по Запоріжжю.

«Вже фактично починає роботу Генеральна асамблея ООН: лідери збиратимуться в Нью-Йорку. І це вже вчетверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства і війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.