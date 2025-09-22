Дніпро чи Запоріжжя? Куди суне армія РФ на Новопавлівському напрямку

На відміну від інших ділянок фронту, де спостерігається стагнація або агресору вдається лише незначне просування, російська армія практично щодня захоплює нові території на Новопавлівському напрямку. Про останні успіхи агресора біля Новомиколаївки в Дніпропетровській області та Новоіванівки в Запорізькій 21 вересня повідомив проєкт DeepState.

Тут поблизу фронту поки що немає великих населених пунктів, захоплення або початок боїв за які російська пропаганда могла б подати як «перемогу» армії РФ.

Проте, у зведеннях Генштабу ЗСУ цей напрямок стабільно посідає друге або третє місце за кількістю штурмів. Наприклад, вранці 22 вересня відомство повідомило про 20 атак – більше тільки на Покровському та Лиманському фронтах.

