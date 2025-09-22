Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

Дніпро чи Запоріжжя? Куди суне армія РФ на Новопавлівському напрямку

Українські військовослужбовці готують 122-мм гармату до ведення вогню по російських позиціях в Херсонській області, 27 жовтня 2024 року
Українські військовослужбовці готують 122-мм гармату до ведення вогню по російських позиціях в Херсонській області, 27 жовтня 2024 року

На відміну від інших ділянок фронту, де спостерігається стагнація або агресору вдається лише незначне просування, російська армія практично щодня захоплює нові території на Новопавлівському напрямку. Про останні успіхи агресора біля Новомиколаївки в Дніпропетровській області та Новоіванівки в Запорізькій 21 вересня повідомив проєкт DeepState.

Тут поблизу фронту поки що немає великих населених пунктів, захоплення або початок боїв за які російська пропаганда могла б подати як «перемогу» армії РФ.

Проте, у зведеннях Генштабу ЗСУ цей напрямок стабільно посідає друге або третє місце за кількістю штурмів. Наприклад, вранці 22 вересня відомство повідомило про 20 атак – більше тільки на Покровському та Лиманському фронтах.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Recommended

XS
SM
MD
LG