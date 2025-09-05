Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу. Які? І що відбувається у Мирнограді?

Ціллю російських окупантів на осінь стало захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Завдання армії РФ полягає у захопленні одразу трьох міст – спершу Добропілля, а потім Покровська та Мирнограда.

Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Відповідне відео, на якому ЗСУ встановлюють український прапор, опублікував Генеральний штаб 1 вересня. Згідно з мапою проєкту DeepState, від селища до східних околиць Мирнограда залишається близько 2 кілометрів.

Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі матиме вплив на саме місто. За словами речника ОСУВ «Дніпро» Віктора Трегубова, звільнення, зокрема, Новоекономічного зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) спитали у начальника Мирноградської військової адміністрації Юрія Третяка:

Як зараз виживає місто?

Чи лишаються в ньому ще діти?

та з якими викликами доведеться зіткнутися тим, хто вирішив залишитися у прифронті?

– Розкажіть, що відбувається у місті?

– У місті кожен день обстріли. Здебільшого це артилерійські, мінометні і удари FPV-дронами.

– Наскільки ця інтенсивність обстрілів змінюється? Можна якусь тенденцію прослідкувати?

– Останні дні трохи зменшились мінометні обстріли. Тому що зі зміною лінії розмежування поблизу Новоекономічного, лінія відступила від міста Мирноград. Це ускладнило ворогу ситуацію з саме мінометними обстрілами.

– Ви підтверджуєте, що Новоекономічне, тобто східний фланг Мирнограду, зачистили від окупантів?

– Я не можу сказати, зачистили чи ні. Це вам військові скажуть. Але у Мирнограді окупантів не було. Вже понад рік Сили оборони тримають його на відстані одного кілометру з південно-східної частини.

– Раніше повідомлялось про те, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникли в Покровськ. У Мирнограді такі випадки зустрічали?

– Ні, у Мирнограді таких випадків не було.

– Ви кажете, що стріляють із всього, що дотягується до міста. На скільки відсотків зараз, за вашими оцінками, місто зруйноване?

– Важко сказати, але якщо брати зруйноване і пошкоджене житло, то десь відсотків на 80.

– Які об'єкти інфраструктури найбільш понівечені? Взагалі ви бачите якусь логіку в цих обстрілах?

– Жодної логіки я не бачу. Тому що руйнують те, що є суто цивільними об'єкти: міську забудову, житлові будинки, приватний сектор, багатоквартирні будинки. Я логіки тут не бачу жодної.

– До повномасштабного вторгнення у Мирнограді проживало 47 тисяч людей. Це велике шахтарське місто на Донбасі. Скільки зараз офіційно залишається у місті жителів?

Для цих людей страшніше поїхати кудись у невідомість, ніж залишитися в своїй будівлі

– У громаді було 50 тисяч [до повномасштабного вторгнення]. Зараз офіційно порахувати вже неможливо, ви самі розумієте. Мабуть десь близько двох тисяч ще перебуває.

– Хто ці люди, Юрій?

– Здебільшого, це люди літнього віку, які все життя прожили в Мирнограді, працювали на підприємствах.

Для цих людей страшніше поїхати кудись у невідомість, ніж залишитися в своїй будівлі.

– А зараз евакуація ще можлива з огляду на нинішню лінію фронту? Людей взагалі теоретично можна вивезти, якщо вони наважаться?

– Цивільними засобами, на жаль, це неможливо.

– Органи влади виїхали з Мирнограда, оскільки там неможливо працювати. Ви намагаєтесь на відстані допомагати місту, яке, де-факто, перебуває в облозі. Як ці дві тисячі людей виживають? Як можна описати їх день, тиждень?

– Люди, здебільшого, ховаються по підвалах. Виходять тільки, якщо треба набрати води, щось суто термінове зробити. Коли стихають трохи обстріли, то виходять на ті місця, де інколи буває мобільний зв'язок.

– А є де набрати воду?

– Так, є невелика кількість криниць і скважини. У Мирнограді з цим важко було і раніше, тому що ґрунтові води далеко. Місто розташоване над шахтними виробками.

– Що з їжею та медикаментами?

– Допомагають не цивільні, якщо людям треба медична допомога. Їжа є, яку ще завозили як гуманітарну допомогу. Хтось у сусідів позичає. Важко.

Завести гуманітарну допомогу зараз, на жаль, неможливо. Вся техніка, навіть легкова, яка їздить в місто, атакується дронами.

– Юрій, я впевнений, ви бачили фото Авдіївки, Бахмута та інших зруйнованих міст. Мирноград виглядає приблизно так само зараз?

– Мабуть, так, як Авдіївка.

– Є діти в місті ще залишились?

В минулому році особливо самотніх людей літнього віку ми вмовляли [евакуюватися]

– Ні,дітей ми вивезли ще у минулому році. Але були безвідповідальні батьки, які взимку та навесні, коли стихали обстріли, приїжджали. Їх виявляли і евакуйовували знову. Зараз дітей немає, влітку їх вже не було.

– Ми недавно в нашому новому проєкті «Донбас Реалії: Рішення»говорили про те, чому люди відмовляються покидати прифронт. Навіть ви кажете, в Мирнограді залишається близько 2000 цивільних. Це люди похилого віку, і їм страшно їхати в невідомість. Що б їх чекало після евакуації? Що ви можете гарантувати таким людям після евакуації?

– В минулому році особливо самотніх людей літнього віку ми вмовляли [евакуюватися]. Були місця з доволі непоганими умовами, де можна розміститись. Це кімнати, переобладнані у гуртожитки. Людям показували фото, вмовляли. Але ні, «я тут свій будинок все життя будував колись у молодості, я тут все життя прожив і краще, я тут помру».

– Надовго дають житло, про яке ви кажете?

– Те, що ми пропонували, давали безстроково, або давали на півроку з можливістю залишитись там і далі.

– Люди певно зважували всі за і проти, але вирішили залишатися. Може, вірять в Сили оборони, а може, готові жити під окупацією, лише б у своєму будинку. Які головні виклики ви виділили б?

– Для міста та тих людей, які там залишаються, на жаль, це проблема з холодом. Але, наприклад, цієї зими, що вже минула, люди перебрались здебільшого у приватний сектор. Там є можливість робити запаси вугілля або дров, щоб обігрітися.

Є і в багатоквартирних будинках люди, які ще до евакуації облаштовували в них тимчасові укриття. Вони обладнані булер'янами (опалювальний пристрій, що працює на дровах або вугіллі – ред.) і подекуди є електрогенератори.

