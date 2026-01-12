Зеленський звільнив голову Волинської ОДА і призначив його в СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації, згідно з поданою ним заявою. Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому 12 січня.

Іншим указом тимчасовим виконувачем обов’язків очільника ОВА призначили заступника голови обласної державної адміністрації Романа Романюка.

Ще одним указом Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України.

Крім того, президент призначив Тараса Пастуха головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Рудницький очолював Волинську ОДА (ОВА) від листопада 2024 року, до того у 2002-2024 роках служив в органах СБУ.

У вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що «продовжив сьогодні кадрові зміни – і в регіонах, і в Службі безпеки України», й анонсував, що будуть іще рішення.

Володимир Зеленський раніше оголосив низку кадрових змін, а 3 січня анонсував подальше «велике перезавантаження», яке торкнеться, зокрема, оборонного сектору, Державного бюро розслідувань і Збройних сил України.

Так, Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс президента України, ГУР замість нього очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Також президент призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Уряд звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони, а Денису Шмигалю запропонував перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра й міністра енергетики.

5 січня також стало відомо, що очільник Служби безпеки України Василь Малюк залишить посаду. Зеленський запропонував йому «зосередитися на бойовій роботі». Тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій «А» СБУ Євгеній Хмара.

4 січня президент призначив Валерія Вавринюка тимчасовим очільником Державної прикордонної служби України замість Сергія Дейнеки, якого призначили радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» він буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.