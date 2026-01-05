Малюк йде з посади голови СБУ. Зеленський запропонував йому «зосередитися на бойовій роботі»

Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Він повідомив, що залишається в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з головою СБУ Василем Малюком, подякував йому «за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі».

«Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ», – написав він у телеграмі.

Зеленський доручив Василю Малюку зробити напрямок «українських асиметричних операцій найсильнішим у світі».

Також президент повідомив про зустріч з начальником Центру спецоперацій «А» Євгенієм Хмарою, з яким обговорив можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуються.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що можливу відставку Василя Малюка з посади голови СБУ. Він очолював спецслужбу з лютого 2023 року.

Видання «Українська правда» писало, що замість Малюка виконувати обов’язки керівника СБУ можуть призначити Євгена Хмару.

Відповідно до законодавства, голову СБУ призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента.