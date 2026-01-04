Зеленський призначив тимчасового голову ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасовим очільником Державної прикордонної служби України (ДПСУ), йдеться у відповідному указі.

«Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України», – сказано в указі.

Крім того, був опублікований ще один указ, згідно з яким Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови ДПСУ.

Раніше Зеленський заявив, що разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком визначився з кандидатурами для призначення нового очільника Державної прикордонної служби.

2 січня президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у керівництві Держприкордонслужби. За його словами, очільник МВС найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко «продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України».

4 січня міністр Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ. Про те, хто може очолити прикордонну службу після Дейнека, міністр не уточнював.

Сергій Дейнеко був призначений головою Державної прикордонної служби України у червні 2019 року. У системі прикордонної служби працює з 1996 року.



