Зеленський заявив, що з Клименком визначив кандидатів на посаду голови ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком визначився з кандидатурами для призначення нового очільника Державної прикордонної служби.

Як написав Зеленський у телеграмі, 4 січня він мав нараду з Клименком.

«Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні й ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання. Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ», – написав президент.

Він не уточнив прізвищ кандидатів, додавши, що «призначення відбудеться незабаром».

2 січня президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у керівництві Держприкордонслужби. За його словами, очільник МВС найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко «продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України».

4 січня міністр Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ. Про те, хто може очолити прикордонну службу після Дейнека, міністр не уточнював.

Сергій Дейнеко був призначений головою Державної прикордонної служби України у червні 2019 року. У системі прикордонної служби працює з 1996 року.