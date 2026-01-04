Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський заявив, що з Клименком визначив кандидатів на посаду голови ДПСУ

Президент не уточнив прізвищ кандидатів, додавши, що «призначення відбудеться незабаром»
Президент не уточнив прізвищ кандидатів, додавши, що «призначення відбудеться незабаром»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком визначився з кандидатурами для призначення нового очільника Державної прикордонної служби.

Як написав Зеленський у телеграмі, 4 січня він мав нараду з Клименком.

«Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні й ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання. Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ», – написав президент.

Він не уточнив прізвищ кандидатів, додавши, що «призначення відбудеться незабаром».

2 січня президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у керівництві Держприкордонслужби. За його словами, очільник МВС найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко «продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України».

4 січня міністр Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ. Про те, хто може очолити прикордонну службу після Дейнека, міністр не уточнював.

Сергій Дейнеко був призначений головою Державної прикордонної служби України у червні 2019 року. У системі прикордонної служби працює з 1996 року.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG