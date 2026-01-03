Зеленський анонсував «велике перезавантаження», яке торкнеться оборонного сектору, ДБР і ЗСУ

Президент Володимир Зеленський анонсував «велике перезавантаження», яке торкнеться оборонного сектору, Державного бюро розслідувань і Збройних сил України.

«Ми починали з Кабінету міністрів України. Там не все перезавантажено. Будуть деякі зміни щодо міністерств», – анонсував президент.

За його словами, він вже передав пропозиції щодо першого віцепрем’єра та міністра енергетики, оскільки довго чекав від депутатів на їхню пропозицію.

«Я достатньо довго чекав від парламентарів їх пропозицій. Як скажу відверто, нехай фракція обговорює, разом з парламентарями, разом з урядовцями кандидатуру, яку я пропоную», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що перезавантаження торкнеться й Міністерства оборони. Зміни почнуться, як тільки новий міністр оборони Михайло Федоров прийме посаду – коли депутати підтримають його кандидатуру. Президент також пообіцяв особисто взятися за ротацію «абсолютно всіх керівників» у сфері безпеки та правоохоронній системі.

Зеленський додав, що ротації торкнуться також Державного бюро розслідувань, про що вже неодноразово було сказано. Ротаційні процеси будуть відбуватися у січні.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. Про це сам глава держави повідомив у соцмережах.

Напередодні, 2 січня, Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.

Посада очільника енергетичного відомства залишається вакантною з 19 листопада, коли Верховна Рада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці.

Верховна Рада 17 липня 2025 року проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Юлією Свириденко. Михайло Федоров зберіг посаду в уряді, ставши першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації.

Рада тоді ж затвердила Шмигаля на посаді міністра оборони. За день до цього його звільнили з посади премʼєр-міністра України, Шмигаль очолював уряд понад 5 років.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс президента України. Буданов погодився, заявивши, що нього це «честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки країни».

Пізніше президент повідомив, що Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, який був на цій посаді від березня 2024 року. Про нового очільника СЗР Зеленський не повідомляв, заявивши у зверненні, що рішення буде незабаром.



