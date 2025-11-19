Рада звільнила Гринчук з посади міністра енергетики

Верховна Рада підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

«За» це рішення проголосували 315 депутати.

Спікер Руслан Стефанчук підписав відповідну постанову. Він також оголосив перерву у засіданні парламенту.

Раніше депутати вимагали від прем’єрки Юлії Свириденко, а також від міністрів юстиції та енергетики Германа Галущенка та Світлани Гринчук звіту перед тим, як голосувати за відставку цих двох урядовців. Але Свириденко до депутатів не прийшла, замість неї віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка представив проєкт постанови про звільнення двох міністрів.

Галущенка та Гринчук на засіданні Ради також не було.

Тарас Качка, відповідаючи на запитання депутатів, зазначив, що відряджень цих посадовців не було, а фактів про перетин кордону ними також немає.

17 листопада дві українські опозиційні партії – «Голос» і «Європейська солідарність» – закликали до відставки Кабінету міністрів і формування нової коаліції у Верховній Раді України на тлі масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.