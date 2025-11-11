Корупція в енергетиці: САП і НАБУ повідомили ексвіцепрем’єру про підозру в незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні колишньому віцепрем’єр-міністру України – про це відомства заявили 11 листопада.

Антикорупційні органи не називають імені посадовця, але обставини вказують на Олексія Чернишова.

«За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП», – повідомляє НАБУ.

Бюро додає, що детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

САП додає, що колишній посадовець вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Прокуратура нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокурор САП на суді з обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи згадав, що підозрювані вживали псевдоніми у спілкуванні. Зокрема, за його словами, «Че Геварою» називали колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Ним у 2024-25 роках був Олексій Чернишов. Він ситуацію поки не коментував.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, на той момент «чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України», у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.

Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб».



