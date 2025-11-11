Ексраднику Галущенка обирають запобіжний захід у справі про зловживання в енергетиці

У Києві почалося засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному в корупційній схемі, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Миронюк фігурує у плівках Національного антикорупційного бюро.

НАБУ зафіксувало, що саме Миронюк під кодовим іменем «Рокет» і Дмитро Басов – «Тенор» (імена та кодові назви встановив народний депутат Ярослав Железняк) керували тіньовим процесом: контролювали всі закупівлі, кадрові рішення та розрахунки державного енергетичного гіганта.





На початку засідання Миронюк розповів, що повідомлення про підозру йому нібито намагалися вручити без присутності адвоката. Захист фігуранта просив перенести засідання через те, що адвокати не мали достатньо часу ознайомитися із справою.

На питання журналістів Миронюк сказав, що не має стосунку ані до «Енергоатому», ані до Міністерства енергетики, а про зв’язки з Галущенком – що він його адвокат.

За версією слідства, яку зачитав прокурор на засіданні, Миронюка та Басова підозрюють, зокрема, в незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

«Галущенко та Миронюк отримували можливість безперешкодного використання послуг з легалізації коштів злочинною організацією, що акумулювалися Миронюком від злочинної діяльності в сфері енергетики України», – заявив він.

Після 2023 року Миронюк став радником Галущенка. Саме з цієї позиції він начебто й почав вибудовувати власну вертикаль впливу в «Енергоатомі».

Адвокат Миронюка на засіданні назвав докази обвинувачення «непереконливими».





10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. За даними бюро, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатому», основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 млн дол. США.

Детективи НАБУ провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. «Енергоатом» підтвердив обшуки в своєму офісі, заявивши, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також міністерки енергетики Світлани Гринчук. Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Українська правда» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Він заявив, що на даний момент розслідування керівників злочинної організації є два, проте їхніх прізвищ детектив не уточнив і відмовився коментувати, чи був Тимур Міндіч одним з керівників.



