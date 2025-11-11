Операція «Мідас» і «Карлсон»: НАБУ оприлюднило чергову частину записів у рамках розслідування корупції в енергетиці

У Національному антикорупційному бюро заявили 11 листопада, що під час операції «Мідас» щодо «викриття масштабних корупційних схем» у сфері енергетики детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації – «Карлсона».

Його особу в НАБУ не розкривають, але, за даними ЗМІ, які посилаються на джерела в бюро, йдеться про колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча, в якого 10 листопада, за даними джерел Радіо Свобода у правоохоронних органах, відбулися обшуки.

«Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві «Карлсон» визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ також оприлюднили чергову частину розмов між фігурантами справи.

«У розмовах, зафіксованих детективами, він («Карлсон» – ред.) керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» і виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ», – зазначили в бюро.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не коментував.

Окремо в НАБУ 11 листопада повідомили про затримання п’ятьох осіб у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Як повідомила пресслужба бюро, про підозру повідомили загалом сімом особам, це:

• бізнесмен – керівник злочинної організації;

• колишній радник міністра енергетики;

• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

•чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

У НАБУ наразі не уточнюють, кого з підозрюваних затримали.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».



У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.



У НАБУ зазначили, що детективи бюро провели понад 70 обшуків у Києві й інших регіонах, а до фінального етапу операції залучили весь особовий склад Національного бюро. «Енергоатом» підтвердив обшуки у своєму офісі, заявивши, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

У НАБУ також зазначили, що спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року, і за цей час «зібрано великий масив даних й отримано тисячі годин аудіозаписів».

Читайте також – Детектив НАБУ: під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці вилучили понад чотири мільйони доларів

Крім даних про обшуки в Міндіча, повідомлялося також, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції.

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Він заявив, що на даний момент розслідування керівників злочинної організації є два, проте їхніх прізвищ детектив не уточнив і відмовився коментувати, чи був Тимур Міндіч одним із керівників.