Розслідування корупції в енергетиці: НАБУ заявляє про затримання п’ятьох людей

Національне антикорупційне бюро заявляє, що у рамках справи щодо корупції в енергетиці затримали п’ятьох людей.

Як повідомляє пресслужба бюро, про підозру повідомлено сімом людям, це:

• бізнесмен – керівник злочинної організації;

• колишній радник міністра енергетики;

• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

•чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.



У НАБУ наразі не уточнюють, кого з підозрюваних затримали.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. За даними бюро, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатому», основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.



У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 млн дол. США.



Детективи НАБУ провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. «Енергоатом» підтвердив обшуки у своєму офісі, заявивши, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

Читайте також – Детектив НАБУ: під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці вилучили понад чотири мільйони доларів

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Мін'юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Українська правда» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Він заявив, що на даний момент розслідування керівників злочинної організації є два, проте їхніх прізвищ детектив не уточнив і відмовився коментувати, чи був Тимур Міндіч одним з керівників.



