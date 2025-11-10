В «Енергоатомі» підтвердили обшуки НАБУ і заявили про співпрацю зі слідством

Компанія «Енергоатом» підтвердила, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє пресслужба компанії, «Енергоатом» повністю співпрацює зі слідчими органами, «надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному і прозорому розслідуванню».

Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і «зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин», додають в «Енергоатомі».

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не точнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. У Мін’юсті ці повідомлення не коментували.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.



