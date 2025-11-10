Корупція у сфері енергетики: НАБУ оприлюднило деталі розслідування

Національне антикорупційне бюро України повідомило про деякі деталі розслідування щодо корупції у сфері енергетики.



Як повідомляє пресслужба бюро, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.



«Зокрема, контрагентам «Енергоатому» нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.



За даними бюро, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони «забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків».



«Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих», – додають у НАБУ.

Водночас антикорупційне бюро не уточнює, хто був керівником злочинної організації.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро.

народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. Про це також повідомило видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Галущенко ситуацію не коментував. Коментарів «Енергоатому» також поки не було.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.



