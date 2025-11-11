Детектив НАБУ: під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці вилучили понад чотири мільйони доларів

Детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов повідомив, що НАБУ та САП під час масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики вилучили за місцями обшуків понад чотири мільйони доларів. Про це він сказав в ефірі програми «Українська правда».

«Це кошти, які винайдені безпосередньо у учасників злочинної організації, які на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, частина триває. На деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там вже більше 4 млн доларів (вилучено). Якщо я не помиляюсь, це по місцях проживання різних учасників злочинної організації ми повиявляли», – сказав представник бюро.

За його словами, це «обігові кошти злочинної організації для того того, щоб видавали відповідно до вказівок керівників цієї групи людей».

Олександр Абакумов повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну.

«Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів», – сказав він, зазначивши, що наразі оцінюються їхні дії щодо достатності доказів.

Представник НАБУ уточнив, що йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Він заявив, що на даний момент розслідування керівників злочинної організації є два, проте їхніх прізвищ детектив не уточнив і відмовився коментувати, чи був Тимур Міндіч одним з керівників.

10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. Ці слідчі дії відбулись, зокрема, в офісі «Енергоатома», який заявив, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не уточнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Офіційно правоохоронці це не підтверджували, але, за даними ЗМІ, і Галущенко, і Міндіч є фігурантами справи щодо корупційної схеми у сфері енергетики та оборони, про яку 10 листопада повідомило НАБУ. Обоє публічно на цю справу не реагували.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».