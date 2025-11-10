Корупція в енергетиці: Зеленський закликав до «невідвородності покарання»

Президент Володимир Зеленський коротко прокоментував розслідування щодо корупції в енергетичній сфері у вечірньому зверненні 10 листопада.

За словами Зеленського, будь-які результативні дії проти корупції «дуже потрібні».

«Невідворотність покарання потрібна. «Енергоатом» забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував «схеми», повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути», – заявив він.





Голова держави закликав урядовців працювати спільно з Національним антикорупційним бюро й правоохоронними органами «так, як потрібно для результату».

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Читайте також: В «Енергоатомі» підтвердили обшуки НАБУ і заявили про співпрацю зі слідством

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не точнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. У Мін’юсті ці повідомлення не коментували.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.











