Корупція у сфері енергетики: у САП проведуть службове розслідування щодо можливого витоку даних

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко уранці 10 листопада створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Як повідомляє пресслужба САП, таке рішення Клименко ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП, його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень, додають в антикорупційній прокуратурі.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. Про це також повідомило видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах. Галущенко ситуацію не коментував.

Також стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Але, за даними «Української правди», Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.

У САП не уточнюють, що стало підставою для службового розслідування. Однак, за даними УП, перший заступник керівника САП Андрій Синюк мав доступ до справ щодо масштабної корупції в енергетиці. Журналісти стверджують, що за останні кілька місяців вони зафіксували законспіровані зустрічі Синюка. Він на ці повідомлення наразі не реагував.