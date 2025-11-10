Гринчук прокоментувала розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці та постанову про звільнення

Міністр енергетики України Світлана Гринчук висловила сподівання, що розслідування корупції у сфері енергетики буде проходити «об’єктивно і неупереджено».

За її словами, відкритість розслідування заспокоїть міжнародних партнерів.

Міністерка повідомила журналістам, що наразі не знайома з деталями розслідування.

«Важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, і всі особи, якщо буде встановлено..нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнені до відповідальності», – сказала вона на брифінгу.

Гринчук також коротко прокоментувала зареєстровану у Раді постанову про її звільнення.

«Я не буду зараз на це реагувати, тому що я не розумію претензій…Я б не хотіла реагувати на домисли, які публікуються, та на заяви, які робляться. Я роблю свою роботу», – сказала вона.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанов про звільненняГермана Галущенка з посади міністра юстиції України, а також міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не точнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. У Мін’юсті ці повідомлення не коментували.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.



