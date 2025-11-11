На тлі розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці «Енергоатом» оприлюднив заяву

«Енергоатом» оприлюднив заяву про підготовку до ремонтів та «випадок, який стався в компанії».



«Окремо зазначаємо, що випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ «НАЕК «Енергоатом», а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій», – йдеться у заяві.



Як зазначає акціонерне товариство, колектив «Енергоатому» працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни, вже розпочалась підготовка до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році.

В «Енергоатомі» додають, що компанія була і залишається опорою енергетичної системи України.

Раніше Наглядова рада «Енергоатому» заявила, що ставиться з «максимальною серйозністю» до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії, і планує скликати спеціальне засідання для оцінки ситуації.

10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. Ці слідчі дії відбулись, зокрема, в офісі «Енергоатома», який заявив, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не уточнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Офіційно правоохоронці це не підтверджували, але, за даними ЗМІ, і Галущенко, і Міндіч є фігурантами справи щодо корупційної схеми у сфері енергетики та оборони, про яку 10 листопада повідомило НАБУ. Обоє публічно на цю справу не реагували.



