Корупція у сфері енергетики: Наглядова рада «Енергоатому» планує скликати спецзасідання для оцінки ситуації

Наглядова рада «Енергоатому» заявляє, що ставиться з «максимальною серйозністю» до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії.

Рада планує скликати спеціальне засідання для оцінки ситуації.

«Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії», – йдеться у заяві.

Читайте також: Корупція в енергетиці: Зеленський закликав до «невідвородності покарання»

10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. Ці слідчі дії відбулись, зокрема, в офісі «Енергоатома», який заявив, що повністю співпрацює зі слідчими органами, «надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному і прозорому розслідуванню».

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не уточнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Читайте також: Розслідування оборудок в енергетиці: НАБУ заявляє, що кошти відмивали через офіс родини Деркача

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. У Мін’юсті ці повідомлення не коментували.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Офіційно про те, чи пов’язані ці справи, не повідомлялось, але, за даними ЗМІ, Міндіч є фігурантом справи щодо корупційної схеми у сфері енергетики та оборони, про яку 10 листопада повідомило НАБУ.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі Радіо Свобода заявив, що жодні минулі бізнес-зв’язки Зеленського не будуть «дороговказом», щоб захищати людину, президент нині повністю зосереджений на війні та не має часу втручатися у справи колишніх бізнес-партнерів.



