Операція «Мідас». Учасники схеми передавали кошти ексвіцепрем’єрові України – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють, що задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністрові України, якого у внутрішньому спілкуванні називали «Че Гевара».

«Загалом зафіксовано передачу 1,2 мільйона доларів США і майже 100 тисяч євро готівкою – безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації. Останню суму – 500 тисяч доларів США – було передано вже дружині «Че Гевари» після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах», – йдеться в повідомленні.

Особу згаданого ексвіцепрем’єра в НАБУ не розкривають. Натомість прокурор САП на суді з обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи згадав, що підозрювані вживали псевдоніми у спілкуванні. Зокрема, за його словами, «Че Геварою» називали колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Ним у 2024-25 роках був Олексій Чернишов. Він ситуацію поки не коментував.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, на той момент «чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України», у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб. Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб».

За повідомленням, Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері за участю топпосадовців. Він раніше називав підозру необґрунтованою.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

11 листопада в НАБУ повідомили про затримання п’ятьох осіб у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Як повідомила пресслужба бюро, про підозру повідомили загалом сімом особам, це:

• бізнесмен – керівник злочинної організації;

• колишній радник міністра енергетики;

• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

•чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

У НАБУ наразі не уточнюють, кого з підозрюваних затримали.

У НАБУ зазначили, що детективи бюро провели понад 70 обшуків у Києві й інших регіонах, а до фінального етапу операції залучили весь особовий склад Національного бюро. «Енергоатом» підтвердив обшуки у своєму офісі, заявивши, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

У НАБУ також зазначили, що спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року, і за цей час «зібрано великий масив даних й отримано тисячі годин аудіозаписів».

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції.

Читайте також – Детектив НАБУ: під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці вилучили понад чотири мільйони доларів

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не коментував.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Він заявив, що на даний момент розслідування керівників злочинної організації є два, проте їхніх прізвищ детектив не уточнив і відмовився коментувати, чи був Тимур Міндіч одним із керівників.