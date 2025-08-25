ВАКС продовжив дію покладених на Чернишова обов’язків ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії покладених на колишнього віцепрем’єра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова обов’язків ще на два місяці.

Він має виконувати низку обов’язків:



– прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;

– повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи;

– не відлучатися без дозволу за межі України, здати на зберігання паспорти для виїзду закордон;

– утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

Сам Чернишов заявив, що поважає рішення суду та буде виконувати його.

«Впевнений, що об’єктивний розгляд покаже прозорість моїх дій і підтвердить мою доброчесність та репутацію. Для мене важливо пройти цей процес відкрито, адже я завжди діяв виключно у правовому полі», – додав він в коментарі журналістам.

27 червня суд застосував щодо Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн із покладенням низки процесуальних обовʼязків.

Термін їхньої дії до 27 серпня 2025 року.

2 липня у ВАКС повідомили, що заставу за Чернишова внесли в повному обсязі.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, на той момент «чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України». Його підозрюють у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.

Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб».

За повідомленням, Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері за участю топпосадовців. Він раніше назвав підозру необґрунтованою.

Водночас керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», оприлюдненому 7 серпня, заявив, що у цій справі є ще додаткові епізоди.

«У цій справі є більше епізодів, ніж стало відомо суспільству завдяки підозрам, це правда. Вони розслідуються. Якщо буде зібрано достатньо доказів, суспільство про це дізнається з офіційних каналів НАБУ і САП», – сказав Клименко.