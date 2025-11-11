«Євросолідарність» закликала спікера надати підписні листи для оголошення недовіри Кабміну

Фракція партії «Європейська солідарність» закликала голову Верховної Ради Руслана Стефанчука видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри чинному складу Кабінету міністрів України. Про це 11 листопада повідомила пресслужба політсили.

«Поки українці оговтуються від шоку після почутого на записах НАБУ, парламент має згадати про свою суб’єктність і звільнити абсолютно непрофесійний, корупційний уряд. Щонайменше чотири міністри були зафіксовані на скандальних «Міндіч» записах, зроблених детективами НАБУ. Скільки їх ще буде в наступних епізодах слідства – важко уявити. Але очевидно, що жодному з них не місце в міністерських кріслах під час війни», – заявили в партії.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».



У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

11 листопада в НАБУ повідомили про затримання п’ятьох осіб у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Як повідомила пресслужба бюро, про підозру повідомили загалом сімом особам, це:

• бізнесмен – керівник злочинної організації;

• колишній радник міністра енергетики;

• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

•чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

У НАБУ наразі не уточнюють, кого з підозрюваних затримали.

У НАБУ зазначили, що детективи бюро провели понад 70 обшуків у Києві й інших регіонах, а до фінального етапу операції залучили весь особовий склад Національного бюро. «Енергоатом» підтвердив обшуки у своєму офісі, заявивши, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

У НАБУ також зазначили, що спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року, і за цей час «зібрано великий масив даних й отримано тисячі годин аудіозаписів».

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції.

Читайте також – Детектив НАБУ: під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці вилучили понад чотири мільйони доларів

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не коментував.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Він заявив, що на даний момент розслідування керівників злочинної організації є два, проте їхніх прізвищ детектив не уточнив і відмовився коментувати, чи був Тимур Міндіч одним із керівників.