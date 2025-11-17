У «Голосі» і «ЄС» закликали до відставки уряду і формування нової коаліції в Раді

Дві українські опозиційні партії – «Голос» і «Європейська солідарність» – закликали до відставки Кабінету міністрів і формування нової коаліції у Верховній Раді України на тлі масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі.

«Ситуація, що розгортається навколо виявлення корупції у вищих ешелонах влади, є абсолютно екстраординарною, а її наслідки можуть бути не просто тяжкими, а й катастрофічними для української державності. Попри те, що в умовах воєнного стану неможливо проводити вибори, очищення центрів ухвалення рішень на вулиці Банковій, які по суті монополізували всю державну владу, є нагальною потребою для порятунку країни… Склад Кабінету міністрів, який був призначений у непрозорий спосіб і який фактично допустив кризу такого масштабу, має невідкладно піти у відставку. Це необхідний крок для відновлення втраченої довіри», – йдеться в заяві «Голосу».

У партії також наголосили, що новий Кабмін має бути створений «не рішенням функціонерів Офісу президента чи сторонніх осіб, а голосами нової, проукраїнської коаліції у Верховній Раді».

«Сьогодні як ніколи важливо розпочати коаліційні переговори на основі довіри і конституційності подальших дій усіх політичних гравців… Президент України має зробити перший крок, відмовившись від свого оточення в Офісі президента, яке штовхало його до рішень, що і є першопричиною політичної та управлінської кризи», – йдеться в заяві.

Тим часом, лідер «Європейської солідарності», 5-й президент України Петро Порошенко також наголосив на необхідності відставки всього складу уряду.

«Йдеться не про персоналії, а про систему управління. Не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб’єктності. Як і парламенту. Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову, дієздатну коаліцію… Нова коаліція, що об’єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців із бездоганною репутацією», – заявив Порошенко.

І в «ЄС», і в «Голосі» також закликали довести антикорупційні справи до вироків.

«Справи, що розслідують НАБУ і САП, мають завершитися реальними вироками. Парламент повинен забезпечити захист антикорупційних органів від будь-якого тиску, щоб винні не уникли відповідальності – зараз і в майбутньому. Всі розслідування, що тривають, мають бути продовжені», – заявили у «Голосі».

«Одним із ключових кроків до відновлення довіри є гарантії ненападу з боку влади на НАБУ і САП. Тепер всім зрозуміло, чому Офіс атакував їх влітку. Бо вони знали про записи, пам’ятали, про що наговорили, і хотіли придушити справу в самому її зародку. Тепер НАБУ має довести ці справи до кінця, куди б не вів корупційний слід. ДБР має отримати чіткий сигнал не втручатися в роботу НАБУ і припинити тиск, і цей сигнал має надійти від президента», – зазначив Порошенко.

В Офісі президента й уряді ці заяви поки що не коментували.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.