Уряд затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів енергокомпаній – Свириденко

Уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, повідомила у телеграмі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх держкомпаній енергетичного сектору.

Зокрема, як зазначає Свириденко, у компанії «Енергоатом» планують формування нового складу наглядової ради, у «Нафтогазі» проведуть конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ТОВ «Газорозподільні мережі України»), в «Укргідроенерго» призначать представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу, а у «Оператор ГТС України» та «Укренерго» оновлять представників держави у складі наглядової ради.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко 14 листопада. Прем’єр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях. Зеленський повідомив, що під час наради визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.

Перед цим на тлі розслідування НАБУ щодо «Енергоатому» Свириденко анонсувала «комплексне рішення» щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував.

Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.