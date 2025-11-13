На тлі розслідування щодо «Енергоатому» Свириденко анонсувала аудит всіх держкомпаній

На тлі розслідування НАБУ щодо «Енергоатому» прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала «комплексне рішення» щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних.



«Уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск «Енергоатому» – відсторонення керівництва й початок аудиту компанії. Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель», – написала вона в телеграмі.



Свириденко зазначає, що під час повномасштабної війни, коли противник щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція є неприпустимою.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, затримані – п’ятеро, частині з яких суд вже обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.



