Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча і Цукермана

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти двох фігурантів справи про корупцію в енергетиці: свого колишнього бізнес-партнера по «Кварталу 95» Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики і співробітником «бек-офісу» з легалізації коштів.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. У додатку до нього уточнюється, що санкції запроваджені щодо цих двох осіб, які є громадянами Ізраїлю.

Серед запроваджених проти кожного з них 18 обмежувальних заходів є блокування активів, позбавлення нагород, запобігання виведенню капіталів за межі України.

«Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів», – йдеться в указі Зеленського.

Міндіч і Цукерман указ про санкції поки що не коментували.

Напередодні Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти цих двох фігурантів справи «Енергоатома», заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. А перед цим рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій за поданням уряду анонсував президент Володимир Зеленський.

Тимур Міндіч й Олександр Цукерман є підозрюваними в справі про корупційні схеми в сфері енергетики, яку розслідують Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

10 листопада повідомлялось також, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.

Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем та співробітником «бек-офісу» з легалізації коштів, заперечив звинувачення НАБУ і САП і заявив, що «повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час». Про це він заявив 12 листопада в коментарі журналістам «Схем» (Радіо Свобода), які до нього додзвонились.

Спочатку Цукерман сказав, що не налаштований спілкуватися, але все ж коротко відповів на питання про підозру в корупції. «Все неправда, все брехня», – зазначив він.

На запитання, чи він перебуває в Ізраїлі, сказав: «Немає значення». Але на уточнення, чи планує він повернутись в Україну. відповів: «Із задоволенням. Це моя Батьківщина». На питання, коли саме, сказав: «Коли буде час».

За даними від джерел «Схем» у правоохоронних органах, 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно пару тижнів тому. Станом на початок повномасштабного вторгнення у нього був закордонний паспорт громадянина Ізраїля, за яким він раніше виїжджав з України.

У НАБУ повідомили про підозру в справі про корупцію в енергетици вісьмом особам. «Схеми» публікували повний список.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Крім того, підозру в незаконному збагаченні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Він її поки не коментував.

Напередодні очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністрів, прізвища яких фігурують у справі: міністра юстиції Германа Галущенка і міністерки енергетики Світлани Гринчук. «Вони подали свої заяви у визначений законом спосіб», – сказала Свириденко.