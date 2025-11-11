Операція «Мідас»: кому саме в НАБУ повідомили про підозру – список

Національне антикорупційне бюро України у рамках справи щодо корупції в енергетиці (операція «Мідас») повідомили про підозру сімом фігурантам. У НАБУ не назвали імен, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

«Рьошика» в НАБУ називають бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».

Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча».

Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів».

Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

При цьому, за допомогою сайту Податкової служби РФ вдалося встановити його індивідуальний номер платника податків у Росії, прив’язаний до його паспорту громадянина РФ Відсутність нових документів не означає втрату російського громадянства – порядок офіційного виходу із нього, відповідно до федерального закону Росії «Про громадянство РФ» передбачає окрему процедуру зі зверненням до органів російської влади., який він не поновив після досягненню відповідного віку.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович. Про особу з таким же ПІБ розповіли у своєму розслідуванні журналісти Bihus.Info – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником. У коментарі журналістам Грона підтвердив, що Людмила Зоріна – «його знайома», але вони останніх 5-6 років не спілкувалися.

П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

Згадані особи оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.

11 листопада у Вищому антикорупційному суді під час обрання запобіжного заходу прокурор САП згадав прізвища підозрюваних.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. За даними бюро, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатому», основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.



У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 млн дол. США.



Детективи НАБУ провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах. «Енергоатом» підтвердив обшуки у своєму офісі, заявивши, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Мін'юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Українська правда» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

11 листопада в НАБУ оприлюднили чергову частину записів.

«У розмовах, зафіксованих детективами, він («Карлсон» – ред.) керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» і виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ», – зазначили в Бюро.

В «УП» також повідомляли, що Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР за підозрою у відмиванні коштів. У ФБР офіційно це не коментували.

10 листопада президент України коротко прокоментував розслідування щодо корупції в енергетичній сфері у вечірньому зверненні і закликав до «невідворотності покарання».