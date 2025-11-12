Свириденко: уряд вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій проти Міндіча та Цукермана

Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти двох фігурантів «Енергоатома», заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України «Про санкції», вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана», – повідомила вона.

Раніше рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій за поданням уряду анонсував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що підпише указ про застосування санкцій проти «двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому».





За даними джерел проєкту Радіо Свобода «Схеми», під санкції, про які заявив президент, потраплять Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – фігуранти справи НАБУ щодо «Енергоатому».

Бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч та Олександр Цукерман є підозрюваними в справі про корупційні схеми в сфері енергетики.

10 листопада повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції.

Читайте також: Держприкордонслужба: Міндіч виїхав за кордон законно, обмежень щодо нього не було

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.







