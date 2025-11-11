«Карлсон», «Че Гевара», «Рокет», «Тенор» та інші. Чи знав Зеленський про відкати в енергетиці?

Хто головний?

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили 11 листопада, що під час операції «Мідас» щодо «викриття масштабних корупційних схем» у сфері енергетики детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації – «Карлсона».

Його особу в НАБУ не розкривають, але, за даними ЗМІ, які посилаються на джерела в бюро, йдеться про колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча, в якого 10 листопада, за даними джерел Радіо Свобода у правоохоронних органах, відбулися обшуки.

«Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві «Карлсон» визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ також оприлюднили чергову частину розмов між фігурантами справи.

Підозра колишньому віцепрем'єрміністру

Також НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в незаконному збагаченні колишньому віцепрем’єр-міністру України.

Антикорупційні органи не називають імені посадовця, але обставини вказують на Олексія Чернишова.

«За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП», – повідомляє НАБУ.

Бюро додає, що детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

САП додає, що колишній посадовець вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Прокуратура нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.

Вплив Міндіча на Галущенка і Умєрова?

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого НАБУ і САП вважають керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики, мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (зараз міністр юстиції) і на ексміністра оборони Рустема Умєрова (зараз секретар РНБО).

Прокурор заявив про це 11 листопада на судовому засіданні у ВАКС з обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи.

«Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення ним впливу на міністра енергетики Галущенка і в сфері оборони: шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова», – сказав прокурор.

Галущенко і Умєров ще цього не коментували. Радіо Свобода опублікує їхні реакції, а також усіх тих, кому антикорупційні органи висунули підозри, які тільки ті нададуть їх публічно.

Кому НАБУ повідомило про підозру?

Національне антикорупційне бюро України у рамках справи щодо корупції в енергетиці (операція «Мідас») повідомили про підозру сімом фігурантам. У НАБУ не назвали імен, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.

Як втік Міндіч? Хто йому допоміг?

Чи знав президент про цю схему? Як мав Зеленський реагувати?

Яку роль, за твердженням детективів НАБУ, у схемах відігравали міністри, радники і навіть ексвіцепрем’єр?

Які наслідки матиме ця історія для України?

Парламентська фракція партії «Європейська солідарність» вже закликала голову Верховної Ради Руслана Стефанчука видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри чинному складу Кабінету міністрів України.

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

В ефірі програми колишній член наглядової ради «Енергоатому» Тимофій Милованов розповів чому вирішив скласти повноваження у цьому органі. Він назвав неналежною реакцію ради на корупційний скандал у «Енергоатомі». На його думку, членам наглядової ради «не вистачає рішучості, не вистачає дій».

«Слухав те, як нам звітують люди, які мають боротися з корупцією, як вони «хіхікають» і кажуть, що в них нема даних про те, що там є корупція. Ну так треба розслідування проводити», – сказав Милованов Радіо Свобода.

За його словами, він наполягав на тимчасовому відстороненні з посад людей, які фігурують у розслідуванні, але рішення ухвалили лише після тривалих дискусій.