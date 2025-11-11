Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатому». Раніше з неї вийшов Милованов через «брак рішучості»

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом», повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 11 листопада.

Прем’єрка повідомила, що уряд ухвалив перші рішення щодо перезапуску «Енергоатом»:

«Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії».

Свириденко нагадала, що склад ради обрали за конкурсом 2023 року, і Кабінет міністрів не втручався в її діяльність. Водночас, за її словами, наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії.





Крім того, додала прем’єр-міністерка, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства протягом тижня в консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Новий наглядовий орган має «швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції».

Також Свириденко повідомила, що доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит «Енергоатому», в тому числі щодо закупівель. Уряд очікує на результати аудиту «в найкоротші терміни» і передасть матеріали правоохоронним і антикорупційним органам.

Раніше член наглядової ради «Енергоатому» Тимофій Милованов заявив, що вирішив скласти повноваження через неналежну, на його думку, реакцію в колег і небажання ради діяти у відповідь на корупційний скандал у «Енергоатомі». Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

Читайте також: Справа «Енергоатому»: прокурор САП заявив про вплив Міндіча на Галущенка й Умєрова

Милованов розповів, що був присутній на засіданні наглядової ради і за його підсумками міг сказати, що його колегам «не вистачає рішучості, не вистачає дій».

«Слухав те, як нам звітують люди, які мають боротися з корупцією, як вони «хіхікають» і кажуть, що в них немає даних про те, що там є корупція. Ну так треба розслідування проводити», – сказав посадовець в етері проєкту «Свобода Live».

За його словами, він наполягав на тимчасовому відстороненні з посад людей, які фігурують у розслідуванні, але рішення ухвалили лише після тривалих дискусій.

«Це рішення, в принципі, прийнято, але воно прийнято в такому формулюванні… І тільки після того, як я два дні за це боровся», – зазначив Милованов.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

11 листопада в НАБУ повідомили про затримання п’ятьох осіб у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Читайте також: Операція «Мідас»: кому саме в НАБУ повідомили про підозру – список

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.



