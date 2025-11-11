Справа «Енергоатому»: прокурор САП заявив про вплив Міндіча на Галущенка й Умєрова

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого НАБУ і САП вважають керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики, мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (зараз міністр юстиції) і на ексміністра оборони Рустема Умєрова (зараз секретар РНБО).

Прокурор заявив про це 11 листопада на судовому засіданні у ВАКС з обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи.

«Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення ним впливу на міністра енергетики Галущенка і в сфері оборони: шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова», – сказав прокурор.

Умєров заяву не коментував. Раніше сьогодні він повідомив, що прибув до Стамбула, де в найближчі дні матиме зустрічі, щоб «розблокувати процес обмінів».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

11 листопада в НАБУ повідомили про затримання п’ятьох осіб у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Як зазначила пресслужба бюро, про підозру повідомили загалом сімом особам, це:

бізнесмен – керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Пізніше в бюро також зауважили, що підозру в незаконному збагаченні у цій справі повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України. Антикорупційні органи не називають імені посадовця, але обставини вказують на Олексія Чернишова. Він це поки що не коментував.

У НАБУ зазначили, що детективи бюро провели понад 70 обшуків у Києві й інших регіонах, а до фінального етапу операції залучили весь особовий склад Національного бюро. «Енергоатом» підтвердив обшуки у своєму офісі, заявивши, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

У НАБУ також зазначили, що спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року, і за цей час «зібрано великий масив даних й отримано тисячі годин аудіозаписів».

10 листопада повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції.

Читайте також – Детектив НАБУ: під час обшуків у справі про корупцію в енергетиці вилучили понад чотири мільйони доларів

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не коментував.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.