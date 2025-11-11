Умєров прибув у Стамбул: «щоб розблокувати процес обмінів»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров повідомив 11 листопада, що прибув до Стамбула.

«Цими днями працюватиму в Туреччині й на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати», – написав він у соцмережах.

За словами Умєрова, зокрема, в Туреччині в нього будуть зустрічі щодо відновлення обмінів. З ким саме заплановані ці зустрічі, секретар РНБО не уточнив.

За наведеними у жовтні даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення Росії було проведено 69 обмінів, у результаті яких із полону повернули 6235 громадян України.

2 червня делегації України і РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив тоді голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.