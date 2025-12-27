40 ракет і понад 500 дронів: удар РФ по Україні перед зустріччю Зеленського і Трампа

За день до зустрічі президентів України і США, Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка має відбутися 28 грудня у Флориді, в ніч на 27 грудня армія Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ повідомили про 40 ракет і 519 дронів РФ. Основний удар припав по Києву та Київщині. У столиці загинув чоловік і 32 постраждалих на цей момент, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Коли повітряна атака армії РФ ще тривала, президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі: «З ночі майже 500 дронів, значна кількість «шахедів», також 40 ракет, зокрема «Кинджали». Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки».

Наслідки повітряної атаки для Києві та Київщини

Київ

Унаслідок масованого обстрілу Києва у ніч і зранку 27 грудня загинула одна людина, ще 32 зазнали поранень, із них 10 наразі у лікарнях, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Один загиблий внаслідок атаки ворога на столицю. У Дніпровському районі, в одній з квартир пошкодженого житлового будинку, виявили тіло чоловіка. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані», – зазначив він.

Раніше Кличко повідомив про наслідки атак РФ по районах столиці:

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків поблизу СТО горіли автомобілі.

У Дарницькому районі пожежа сталася на території приватних будинків, виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей, що розташований поруч. Людей звідти евакуювали.

Також у Дарницькому районі БпЛА влучив у 24-поверховий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі. Частково зруйновані 24 і технічний поверхи. Є влучання БпЛА і в іншу багатоповерхівку – на рівні 7-го поверху. За попередньою інформацією пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні авто.

У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків на відкритій території, на території гаражного кооперативу та влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні 1 поверху.

У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхівки. В одному з цих будинків (18-поверховому) пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів, на п’ятому поверсі... Також уламки влучили у 25-поверховий будинок, пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений також дах 19-поверхового будинку.

В Оболонському районі сталося падіння уламків на територію дачного кооперативу. Та на відкриту територію, там палали автівки.

В Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. Попередньо є пожежа.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.

«Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання», – зазначив Кличко.

Київщина

У Білоцерківському районі Київщини внаслідок атаки РФ загинула жінка 1978 року народження, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У тому ж районі поранений чоловік – його госпіталізували до місцевої лікарні, лікарі надають всю необхідну допомогу. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес – троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці», – розповів голова ОВА.

За даними Калашника, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами РФ – об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Понад пів мільйона родин без тепла

Після масованої атаки в ніч на 27 грудня у Києві близько 500 тисяч родин залишаються без електропостачання, а понад 40% житлових будинків столиці та частина Обухівського району Київської області – без тепла. Про це повідомили віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та в пресслужбі ДТЕК.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

У ніч проти 27 грудня сили протиповітряної оборони (ППО) знешкодили 474 безпілотники і 29 ракет, якими Росія атакувала Україну, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За словами військових, основним напрямком удару стала Київська область. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 559 засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БПЛА різних типів:

519 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (окупований Крим), і близько 300 із них – типу Shahed;

10 балістичних / аеробалістичних ракет «Іскандер-М» / Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Рязанська, Брянська області);

семи крилатих ракет «Іскандер-К» / «Калібр» (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);

21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської області);

двох крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

За попередніми даними, станом на 13:00 суботи, 27 грудня, протиповітряна оборона збила / подавила 503 повітряні цілі:

474 безпілотники;

шість балістичних / аеробалістичних ракет «Іскандер-М» / Х-47М2 «Кинджал»;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К» / «Калібр»;

19 крилатих ракет Х-101.

У Повітряних силах уточнили, що зафіксовані влучання 10 ракет та 25 ударних БПЛА на 30 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях.

Масований удар Росія здійснила за день до запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом стосовно проєкту мирного плану завершення війни.

Зеленський про формат зустрічі з Трампом

Зустріч з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня у Флориді буде з камерами та зі ЗМІ, матиме публічний характер, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Початок цього формату вже був кілька разів, наша група працювала у Маямі. Ми домовились, якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів. І факт того, що завтра (28 грудня – ред.) буде зустріч у Флориді, говорить про те, що прогрес є», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що відповідні зустрічі необхідні, щоб донести США позицію України.

Глава держави перед зустріччю з Трампом нагадав, що Україна має чіткі «червоні лінії» – це території та Запорізька АЕС. Юридично визнавати окупацію Україна «не буде в жодному разі». Ключовим питанням нині залишаються гарантії безпеки, без них будь-які компроміси неможливі.

Також президент додав, що усі важливі рішення ухвалюватимуться виключно через референдум, суспільні обговорення чи законодавчі зміни. Водночас він сказав, що проведення виборів чи референдуму в умовах нинішньої безпекової ситуації є неможливим.





ФОТОГАЛЕРЕЯ: Київ після чергової масованої атаки РФ: руйнування та наслідки обстрілу















