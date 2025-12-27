Атака Росії: кількість постраждалих у Києві зросла, понад 40% житлових будинків залишаються без тепла

У Києві відомо вже про 32 поранених внаслідок російського удару 27 грудня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«32 людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки. В стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 госпіталізованих мешканців міста», – заявив він.

Віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що комунальні та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ударів, попри загрози повторних атак. Роботи над відновленням енергетичних систем Києва та Київської області, роботи тривають у посиленому режимі.





«Безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення. Також без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частина Обухівського району Київщини. Задіяні додаткові ремонтні бригади комунальників, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки людей. Попередньо, теплопостачання буде відновлено протягом доби», – повідомив він.

Міністр звітував, що в Києві та області відновили водопостачання, на Київщині частково задіяли альтернативні джерела живлення.

«Для містян, які тимчасово залишилися без опалення та світла, розгорнуті Пункти Незламності. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, отримати базову допомогу та інформацію. Попри масштаби ударів, робимо усе можливе, щоб мінімізувати наслідки атак та оперативно відновити інфраструктуру», – додав Кулеба.

Росія завдала чергового масового повітряного удару по Україні вночі та вранці 27 грудня. Зокрема, в Києві та Київські області загинули загалом двоє людей. У столиці спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням, тривають екстрені відключення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

