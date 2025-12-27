У Києві через обстріл РФ пошкоджений корпус одного з міністерств – Свириденко

У столиці внаслідок атаки РФ пошкоджений корпус одного з міністерств, зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її даними, повітряна тривога у столиці тривала протягом 10 годин.

«Одна жінка загинула на Київщині. У столиці станом на зараз 28 постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, енергетичні обʼєкти, а також корпус одного з міністерств», – зазначила вона.

Свириденко каже, що через комбінований удар дронами і ракетами є перебої із водо- та теплопостачанням по Києву.

«Обʼєкти життєзабезпечення міста переведені на резервне живлення. Комунальні служби посилено працюють над відновленням їхньої роботи там, де це вже дозволяє безпекова ситуація. У Києві та Київській області енергетики відновлюють електропостачання для загалом близько 600 000 споживачів», – підсумувала прем’єрка.

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 19 постраждалих. За даними мера, на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







