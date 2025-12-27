Масована російська атака по столиці: Кличко каже про 28 постраждалих

Через російську масовану атаку по Києву постраждало 28 людей, із них 13 госпіталізували до медзакладів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також міський голова каже, що у Шевченківському районі зафіксоване влучання у житловий будинок, на місце події виїхала бригада медиків.

«Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання», – зазначив Кличко.

За даними мера, на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 11 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



