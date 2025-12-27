Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

Зросла кількість постраждалих внаслідок ударів РФ по Києву – влада

Наслідки атаки РФ по Києву 23 грудня 2025 року
Наслідки атаки РФ по Києву 23 грудня 2025 року

Унаслідок атаки РФ по столиці вже постраждало восьмеро людей, п’ятеро із них госпіталізували, зазначив мер Віталій Кличко.

Також місцевий чиновник додав, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки.

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 5 постраждалих.

У ніч на 27 грудня російські війська атакували Україну з різних видів озброєння. Зокрема, під атакою була Київщина.

У Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці. В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі. У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


