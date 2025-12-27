Зросла кількість постраждалих внаслідок ударів РФ по Києву – влада

Унаслідок атаки РФ по столиці вже постраждало восьмеро людей, п’ятеро із них госпіталізували, зазначив мер Віталій Кличко.

Також місцевий чиновник додав, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки.

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 5 постраждалих.

У ніч на 27 грудня російські війська атакували Україну з різних видів озброєння. Зокрема, під атакою була Київщина.

У Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці. В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі. У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



