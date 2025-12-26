Генштаб повідомив про активізацію сил РФ на фронті – 237 боїв із початку доби

Від початку доби 26 грудня на фронті відбулося 237 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00. За цим повідомленням, найактивніші бойові дії точаться на трьох напрямках у Донецькій області та на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 31 раз атакували позиції українців... Наразі українські захисники відбивають атаки противника у двох локаціях.

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 21 спробу ворога просунутись уперед в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя», – йдеться у вечірньому зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

25 грудня речник Сил оборони півдня повідомив про бої в районі Гуляйполя: російські війська намагаються «інфільтруватися безпосередньо до центру міста». Також триває складна ситуація в районі Добропілля, Прилук та Варварівки, розташованих вздовж логістичного шляху з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.