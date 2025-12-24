Справжні і «паперові генерали». Віктор Муженко про Сирського, Білецького, Залужного і СЗЧ

Головне завдання ЗСУ у 2026 році полягатиме стримуванні російських військ і зупинці їхнього просування.

Щоб виконати це завдання Україна має вирішити проблему мобілізації: переглянути систему бронювання і проаналізувати кількісне співвідношення людей у бойових і тилових частинах.

Задля подолання цих викликів, ймовірно, доведеться ухвалювати непопулярні рішення, які будуть «не зовсім легкі, щоб їх пояснити суспільству», вважає Віктор Муженко, начальник Генерального штабу ЗСУ – головнокомандувач Збройних Сил України (2014 -2019р.р.).

Віктор Муженко хоч і визнає проблеми у війську, однак про головнокомандувача Олександра Сирського відгукується доволі компліментарно, мовляв «альтернативи йому немає».

Натомість, генерала Муженка явно зачепила заява бригадного генерала Андрія Білецького про «паперових генералів», які, як стверджував командир Третього армійського корпусу ЗСУ, «не знаючи реалій війни, вершать людські долі».

Муженко кидає Білецькому виклик:

«Мені було б цікаво, щоб на якійсь із нарад Білецький не в колонці, а особисто озвучив цю тезу перед вищими офіцерами, перед тими генералами, яких він називає паперовими».

В розмові з Радіо Свобода генерал Муженко аналізує ситуацію на фронтах:

вихід ЗСУ з Сіверська

загроза окупації для Гуляйполя і Куп’янська

оточення Покровська і Мирнограда

Генерал розмірковує про нові контракти для ЗСУ, а також окреслює головні проблеми української армії (зокрема СЗЧ і дезертирство) і розмірковує над стратегією України у війні.

«Складається таке враження, що всі знаходяться в очікуванні, що якщо не сьогодні, то завтра підпишуть цю мирну угоду», констатує Муженко.

Окремо говоримо про вибори під час війни і президентські амбіції Валерія Залужного.

